Depremde bir bölümü çöken binayı gören bir daha bakıyor

Malatya'da 6 Şubat depremlerinde bir bölümü çöken 14 katlı binayı görenler bir daha bakıyor.

Depremde bir bölümü çöken binayı gören bir daha bakıyor
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Malatya’da 6 Şubat depremlerinde bir bölümü çöken 14 katlı binayı görenler bir daha bakıyor.

6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilden biri olan Malatya’da binlerce bina ya yıkıldı ya da hasar aldı. Tarihinde benzer bir yıkımın görülmediği kentte Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde halk arasında ‘Yeşil Evler’ olarak bilinen çok sayıda yüksek katlı yapılar da depremde hasar gördü. 14 kattan oluşan çok sayıda yapının yan yana bulunduğu bölgede boşaltılan evlerin tamamının yıkılması beklenirken, Bezirgan Sokak’ta bir bölümü çöken binayı görenler ise dönüp dönüp bir daha bakıyor. Yarısında kapı ve pencerelerin yerinden söküldüğü binanın ilerleyen günlerde kontrollü şekilde yıkılması beklenirken, binaya giriş çıkışlara izin verilmiyor.

Depremde bir bölümü çöken binayı gören bir daha bakıyor
Depremde bir bölümü çöken binayı gören bir daha bakıyor
Depremde bir bölümü çöken binayı gören bir daha bakıyor
Depremde bir bölümü çöken binayı gören bir daha bakıyor
Depremde bir bölümü çöken binayı gören bir daha bakıyor
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

Bakmadan Geçme

Akaryakıt tankeri ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Akaryakıt tankeri ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Güldal Akşit Bulvarında çalışmalar devam ediyor
Güldal Akşit Bulvarında çalışmalar devam ediyor
Tadilat yaparken çatıdan düşen şahıs yaralandı
Tadilat yaparken çatıdan düşen şahıs yaralandı
Kontrolden çıkan araç refüje çarptı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan araç refüje çarptı: 1 yaralı
Depremde yıkılan dükkanın enkazında hayata tutunmaya çalışıyor
Depremde yıkılan dükkanın enkazında hayata tutunmaya çalışıyor
Malatya Turgut Özal Üniversitesi standına yoğun ilgi
Malatya Turgut Özal Üniversitesi standına yoğun ilgi