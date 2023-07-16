Depremde enkaza dönen mahalle yeniden inşa ediliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaza dönen Malatya’nın Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi yeniden inşa ediliyor. Çalışmalara başlanılan köy evlerinden 244’ünün yıl sonunda hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaza dönen Malatya’nın Akçadağ ilçesine bağlı 547 haneli Kozluca Mahallesi, yeni yerinde inşa ediliyor. 6 Şubat’ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Malatya’da depremin yaralarının sarılması için çalışmalar sürerken, depremlerde büyük yıkım yaşayan Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi’nde neredeyse taş üstünde taş kalmadı. Mahalle muhtarı ve mahalle sakinlerinin talebi üzerine depremde enkaza dönen mahallenin yeniden inşası için Çayırdüzü mevkiinde inşa edilmesi planlanan 390 köy evi için ilk kazma vuruldu. İlk etapta 244 köy evinin inşa edileceği bölgedeki çalışmaların sürdüğünü kaydeden Mahalle Muhtarı Vedat Akgün, “Allah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı başımızdan eksik etmesin “dedi.

244 köy evinin yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilmesini beklediklerini belirten Akgün, ”6 Şubat depremleri sonrasında mahallemizde neredeyse sağlam ev kalmadı. Aynı zamanda heyelan bölgesi olan mahallemizin mahalle sakinlerimizin de ortak talebi olarak bir noktaya taşınmasını yetkililere iletmiştik. Devletimiz sağ olsun bu talebimizi haklı bularak Kozluca Mahallesi Çayırdüzü mevkiinde yeni Kozluca için çalışmalara başlandı. İnşallah yıl sonunda 244 konut hak sahiplerine teslim edilecek. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere milletvekillerimize, kaymakamlarımıza, belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.