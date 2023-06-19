Depremde hasar alan belediye binası yıkıldı

Malatya'da , Elazığ ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan Arapgir Belediyesi hizmet binasının yıkımı kontrollü bir şekilde gerçekleştirildi.

Depremde hasar alan belediye binası yıkıldı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da , Elazığ ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan Arapgir Belediyesi hizmet binasının yıkımı kontrollü bir şekilde gerçekleştirildi.

24 Ocak 2020 Elazığ ile 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Arapgir Belediyesi hizmet binasının yıkımı kontrollü bir şekilde gerçekleştirildi. Yıkıma dair açıklamalarda bulunan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, depremlerde etkilenen Hükümet Konağı’nında ilçe Kaymakamının bilgisi dahilinde tahliye edildiğini söyledi.

Arapgir Belediyesi’nin geçici olarak kuruma bağlı bir başka alanda hizmet vermeye devam ettiğini belirten Cömertoğlu, yeni bir hizmet binası için ise çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Depremde hasar alan belediye binası yıkıldı
Depremde hasar alan belediye binası yıkıldı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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