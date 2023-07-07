Depremde hasar alan belediye binası yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan Doğanşehir Belediyesi Hizmet Binası'nın yıkımı kontrollü bir şekilde gerçekleştirildi.

Depremde hasar alan belediye binası yıkıldı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan Doğanşehir Belediyesi Hizmet Binası’nın yıkımı kontrollü bir şekilde gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Malatya’da kent merkezi ile kırsal bölgelerdeki ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor.

Büyük yıkımın yaşandığı Doğanşehir ilçesinde de ağır hasarlı yapıların yıkımlara başlanırken, ilçede 37 yıldır belediye hizmet binası olarak kullanılan ve depremlerde hasar alan üç katlı binanın da yıkım işlemleri kontrollü bir şekilde gerçekleştirildi.

İlçedeki ağır hasarlı yapıların yıkım işlemlerine belirli aralıklarla devam edileceği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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