Depremde hasar alan hükümet konağı yıkıldı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 41 yıldır Hükümet Konağı olarak hizmet veren ve 6 Şubat depremlerinde etkilenerek hasar alan 5 katlı binanın yıkım işlemlerine başlanıldı.

Depremde hasar alan hükümet konağı yıkıldı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde 41 yıldır Hükümet Konağı olarak hizmet veren ve 6 Şubat depremlerinde etkilenerek hasar alan 5 katlı binanın yıkım işlemlerine başlanıldı.

Malatya’da Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen ilçelerden biri olan Akçadağ’da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor.

İlçede 41 yıldır Hükümet Konağı olarak hizmet veren ve 6 Şubat depremlerinde etkilenerek hasar alan 5 katlı Hükümet Konağı’nın kontrollü olarak yıkımına başlanıldı.

Eş zamanlı olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının da yıkım işlemlerine gerçekleştirildiği ilçede Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşasına başlanılan 316 sosyal konut ile yaklaşık 500 köy evi için ise çalışmalar sürüyor.

Depremde hasar alan hükümet konağı yıkıldı
Depremde hasar alan hükümet konağı yıkıldı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

Bakmadan Geçme

Bayramın 1.günü canlı hayvan pazarında hareketlilik sürüyor
Bayramın 1.günü canlı hayvan pazarında hareketlilik sürüyor
Yeşilyurt Namazgah'ta bayram namazı
Yeşilyurt Namazgah'ta bayram namazı
Malatya'da acemi kasaplar hastanelik oldu
Malatya'da acemi kasaplar hastanelik oldu
Depremzedelerin mezarlıkta buruk bayramı
Depremzedelerin mezarlıkta buruk bayramı
Malatyalılar bayram namazı için camileri doldurdu
Malatyalılar bayram namazı için camileri doldurdu
Yeşilyurt Gedik Namazgâh Alanında Bayram Namazı Heyecanı Yaşandı
Yeşilyurt Gedik Namazgâh Alanında Bayram Namazı Heyecanı Yaşandı