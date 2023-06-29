Depremde hasar alan hükümet konağı yıkıldı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde 41 yıldır Hükümet Konağı olarak hizmet veren ve 6 Şubat depremlerinde etkilenerek hasar alan 5 katlı binanın yıkım işlemlerine başlanıldı.

Malatya’da Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen ilçelerden biri olan Akçadağ’da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor.

İlçede 41 yıldır Hükümet Konağı olarak hizmet veren ve 6 Şubat depremlerinde etkilenerek hasar alan 5 katlı Hükümet Konağı’nın kontrollü olarak yıkımına başlanıldı.

Eş zamanlı olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının da yıkım işlemlerine gerçekleştirildiği ilçede Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşasına başlanılan 316 sosyal konut ile yaklaşık 500 köy evi için ise çalışmalar sürüyor.