Depremde hasar alan valilik binası yıkılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Malatya Valiliğinin hizmet binasında yıkım işlemlerine başlandı.

Depremde hasar alan valilik binası yıkılıyor
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Malatya Valiliğinin hizmet binasında yıkım işlemlerine başlandı.

Malatya’da 6 Şubat Kahramanmaraş ve 27 Şubat Malatya -Yeşilyurt merkezli depremlerde çok sayıda kamu kurumu da etkilendi. Onlardan biride Malatya Valiliği hizmet binası olurken, kültür varlığı olan yapı boşaltılarak Milli Eğitim Müdürlüğünün hizmet binasına taşındı. Taşınma işlemleri tamamlanan binada yıkım işlerine başlanıldı.

Kentin en önemli kültür varlıklarından biri olan 82 yıllık yapının yıkılarak yerinde yeniden inşa edileceği bildirilirken, yeni hizmet binasının yapım sürecinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütüleceği belirtildi.

Depremde hasar alan valilik binası yıkılıyor
Depremde hasar alan valilik binası yıkılıyor
Depremde hasar alan valilik binası yıkılıyor
Depremde hasar alan valilik binası yıkılıyor
Depremde hasar alan valilik binası yıkılıyor
Depremde hasar alan valilik binası yıkılıyor
Depremde hasar alan valilik binası yıkılıyor
Depremde hasar alan valilik binası yıkılıyor
Depremde hasar alan valilik binası yıkılıyor
Depremde hasar alan valilik binası yıkılıyor
Depremde hasar alan valilik binası yıkılıyor
Depremde hasar alan valilik binası yıkılıyor
Depremde hasar alan valilik binası yıkılıyor
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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