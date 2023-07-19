Depremde hasar gören şehit polisin hayratı restore edildi

Malatya’daki, Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Şehit polisin çeşme hayratı restore edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde ev ve işyerlerinin yanı sıra bir çok tarihi yapı ile birlikte bazı mezarlık ve hayratlar da depremde etkilendi. İlçede 12 yıl önce Osmaniye’de terör örgütü üyelerince düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Vahap Alagöz hayrına yaptırılan çeşme depremlerde hasar görürken, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce restore edilen çeşme yeniden hizmete sunuldu.