Depremde panikleyen 80 kişi hastanelere başvurdu

Malatya'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrası panikleyen 80 kişi kentteki çeşitli hastanelere başvurdu.

Depremde panikleyen 80 kişi hastanelere başvurdu
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrası panikleyen 80 kişi kentteki çeşitli hastanelere başvurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) açıkladığı verilere göre saat 20.48’te Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem sonrası panikleyen yaklaşık 80 kişi kentteki çeşitli hastanelere başvururken hastane acil servilerinde yoğunluk yaşandı.

Kent genelinde büyük korku ve paniğe neden olan deprem sonrası park ve bahçelere akın eden bazı vatandaşların bölgelerdeki bekleyişi ise sürüyor.

Depremde panikleyen 80 kişi hastanelere başvurdu
Depremde panikleyen 80 kişi hastanelere başvurdu
Depremde panikleyen 80 kişi hastanelere başvurdu
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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