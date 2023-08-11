Depremde ürken sokak köpekleri uludu

Malatya'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sokak hayvanlarını da tedirgin etti. Battalgazi'de deprem sonrası sokak köpeklerinin uluması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Depremde ürken sokak köpekleri uludu
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sokak hayvanlarını da tedirgin etti. Battalgazi’de deprem sonrası sokak köpeklerinin uluması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Malatya’da dün akşam saatlerinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremde düşme veya yüksekten atlama sonucu 23 kişi yaralanırken panikleyen yaklaşık 80 kişi hastanelere başvurdu. Battalgazi’de deprem sonrası sokak köpeklerinin uluması cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çok sayıda sokak köpeğinin uluması duyuluyor.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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