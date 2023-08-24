Depreme uykuda yakalanan Malatyalılar parklara akın etti

Malatya'da sabah saatlerinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depreme uykularında yakalanan bazı vatandaşlar parklara akın etti. Artçı sarsıntıların sürdüğü kentte vatandaşların endişeli bekleyişi sürüyor.

Depreme uykuda yakalanan Malatyalılar parklara akın etti
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da sabah saatlerinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depreme uykularında yakalanan bazı vatandaşlar parklara akın etti. Artçı sarsıntıların sürdüğü kentte vatandaşların endişeli bekleyişi sürüyor.

Malatya’da saat 08.35’te 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük paniğe neden olan deprem sonrası çok sayıda vatandaş sokaklara döküldü. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı depreme uykularında yakalanan bazı vatandaşlar parklarda kalmayı tercih ederken, korkudan evlere giremediklerini söyledi.

Yeşilyurt merkezli depremin ardından artçı sarsıntıların sürdüğü kentte vatandaşların endişeli bekleyişi sürüyor.

Depreme uykuda yakalanan Malatyalılar parklara akın etti
Depreme uykuda yakalanan Malatyalılar parklara akın etti
Depreme uykuda yakalanan Malatyalılar parklara akın etti
Depreme uykuda yakalanan Malatyalılar parklara akın etti
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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