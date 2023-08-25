Depremin vurduğu 'lezzet caddesi sessizliğe gömüldü'

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan kentin önemli tarihi ve kültürel merkezlerinin biri olan Lezzet Caddesi eski günlerini arıyor.

Depremin vurduğu 'lezzet caddesi sessizliğe gömüldü'
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan kentin önemli tarihi ve kültürel merkezlerinin biri olan Lezzet Caddesi eski günlerini arıyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerde çok ciddi bir yıkım yaşayan Malatya’da 30’un üzerinde tarihi ve kültürel yapıda zarar gördü.

Büyük yıkımın yaşandığı Yeşilyurt’ta ise ilçenin en önemli merkezlerinde olan Lezzet Caddesi’nde bulunan tarihi yapılarda depremlerde etkilendi.

Tarihi Yeşilyurt Konakları, müzeleri ve gastronomi merkezi ile kenttin en önemli merkezlerinden biri olan yıl boyunca düzenlenen bir çok kültürel ve sportif etkinliklere de ev sahipliği yapan Lezzet Caddesindeki bir çok yapı depremler sonrası kullanılmaz hale geldi.

Depremler sonrası sessizliğe gömülen cadde de şimdilerde in cin top oynuyor.

Depremin vurduğu 'lezzet caddesi sessizliğe gömüldü'
Depremin vurduğu 'lezzet caddesi sessizliğe gömüldü'
Depremin vurduğu 'lezzet caddesi sessizliğe gömüldü'
Depremin vurduğu 'lezzet caddesi sessizliğe gömüldü'
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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