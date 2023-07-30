Depremin vurduğu Doğanşehir'de yaralar sarılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 11 ilden biri olan Malatya’da yaralar sarılıyor. Depremlerde alt ve üst yapısı ağır hasar alan Doğanşehir’de çalışmalar ise aralıksız devam ediyor.

Depremin büyük yıkım oluşturduğu Malatya - Doğanşehir’de yaraların sarılması için başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Mart ayında yapımına başlanılan kalıcı konutların ilk etabında sona gelindiği ilçede Doğanşehir Belediyesi ekiplerinin saha çalışmaları da kesintisiz devam ediyor. Depremlerde alt yapısı büyük oranda tahrip olan Erkenek Mahallesi’nde incelemelerde bulunan Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt bölgedeki altyapı çalışmalarına malzeme desteği sağladı.

Bölgede çiftçilik yaparak geçimlerini sağlayan vatandaşların üretime devam etmeleri için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini kaydeden Başkan Zelyurt, ”6 Şubat depremlerinde ilçemiz Doğanşehir çok ciddi hasar aldı. Maalesef en büyük can kaybını da Erkenek Mahalle’mizde yaşadık. Tekrar hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Bundan sonra bölgede yapacağımız işler depremle birlikte hasar alan ilçemizi ayağa kaldırmak. Bu çerçevede Erkenek Mahallemizde çiftçilerimizden gelen sulama boru talebi için çalışmaları başlattık. Bugünde 750 metreden oluşan borularımızın ilk partisini bölgeye ulaştırdık. Benzer çalışmalarımız ilçe genelinde sürmekte. Bu çalışmalar bir ekip işidir ben belediye meclisi üyelerimiz, mahalle muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel günler bizleri bekliyor” dedi.