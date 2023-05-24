Depremin vurduğu milyonluk villalar için yıkım kararı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde milyonluk onlarca villa, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaza döndü. Hasar tespit çalışmalarında ağır hasarlı olduğu belirlenen villaların önümüzdeki günlerde yıkılması bekleniyor.

6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilden Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde Şahin Tepesi’ndeki yaklaşık 150 villa da depremde ağır hasar gördü. Ağır hasar alan yaklaşık 50 villa için ihtiraz sürenin dolmasının ardından yıkım işlemlerine başlanması beklenirken, az hasarlı yapılar için de güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

“Bir kısmı yıkılacak, bir kısmında tadilat yapılıyor”

Depremden etkilenen çok sayıda milyonluk villanın önümüzdeki günlerde yıkılacağını belirten site görevlilerden Kadir Zengin, "Yaklaşık 2 aydır burada çalışıyorum. Villalar milyonluk yapılar, sahipleri gelip oturmuyor. Büyük zarar var. Bölgede yaklaşık 150 villa var. Bir kısmı yıkılacak, bir kısmında tadilat yapılıyor. Dışarıdan sağlam görünenlerin iç bölümleri patlamış durumda, hepsi gidecek. Vatandaş oturamıyor, büyük hasar var. Yazık günah” diye konuştu.