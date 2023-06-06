Depremzede ailenin konteynırı cayır cayır yandı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde depremzede ailenin kaldığı konteynır, alev alarak cayır cayır yandı.

Depremzede ailenin konteynırı cayır cayır yandı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Edinilen bilgilere göre, Samsat ilçesine bağlı Çiçekli Köyünde bulunan depremzede bir ailenin kullandığı konteynır, alev alarak yanmaya başladı. Elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda konteynır ve içerisindeki malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Depremzede ailenin konteynırı cayır cayır yandı
Depremzede ailenin konteynırı cayır cayır yandı
Depremzede ailenin konteynırı cayır cayır yandı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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Depremzede ailenin konteynırı cayır cayır yandı
Depremzede ailenin konteynırı cayır cayır yandı
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