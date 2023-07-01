Depremzede çocuklar düzenlenen etkinlikle eğlendiler

Doğanşehir Belediyesi tarafından Kurban Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinlikte depremzede çocuklar gönüllerince eğlendiler.

Depremzede çocuklar düzenlenen etkinlikle eğlendiler
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Doğanşehir Belediyesi tarafından Kurban Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinlikte depremzede çocuklar gönüllerince eğlendiler.

Asrın felaketinden en çok etkilenen illerden biri olan Malatya’da, Doğanşehir ilçesinde depremin gölgesinde geçen Kurban Bayramı’nda özellikle çocukların yaşanılan travmayı unutmaları adına birçok etkinlik yapılıyor.

Bayram nedeniyle ilçedeki konteyner kentte, Doğanşehir Belediyesince çocukların Bayramı coşkuyla geçirmeleri adına bir etkinlik düzenlendi. Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt’ta bayram da çocukları yalnız bırakmayarak bayram sevinçlerine ortak oldu.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından çocuklara yönelik düzenlenen Nasrettin Hoca ve Palyaço temalı etkinliğe katılan Başkan Zelyurt ve yöneticiler hediyeler dağıttı.

Başkan Zelyurt burada yaptığı konuşmada, "6 Şubat depremlerinde çok ciddi yara alan Doğanşehir’imizde Kurban Bayramını vatandaşlarımızla birlikte mahallelerde ve konteyner kentlerde hep birlikte idrak ediyoruz. Bugün de konteyner kentte kalan vatandaşlarımız, çocuklarımızla birlikteyiz. Düzenlediğimiz çeşitli etkinliklerle çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. İnşallah bir daha böyle acılar yaşamadan sağlıklı huzurlu bayramlar geçirmeyi Allah bizlere nasip eder. Depremin ilk anından beri bizlerden desteklerini esirgemeyen Sancaktepe Belediyesine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Depremzede çocuklar düzenlenen etkinlikle eğlendiler
Depremzede çocuklar düzenlenen etkinlikle eğlendiler
Depremzede çocuklar düzenlenen etkinlikle eğlendiler
Depremzede çocuklar düzenlenen etkinlikle eğlendiler
Depremzede çocuklar düzenlenen etkinlikle eğlendiler
Depremzede çocuklar düzenlenen etkinlikle eğlendiler
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

Bakmadan Geçme

Malatya'da çadır kentte taciz iddiası: 1 gözaltı
Malatya'da çadır kentte taciz iddiası: 1 gözaltı
Başkan Zelyurt depremzede vatandaşlar bayramlaştı
Başkan Zelyurt depremzede vatandaşlar bayramlaştı
Başkan Gürkan'dan bayram ziyaretleri
Başkan Gürkan'dan bayram ziyaretleri
Bakan Ersoy konteyner kentte kalan depremzedelerle bayramlaştı
Bakan Ersoy konteyner kentte kalan depremzedelerle bayramlaştı
Malatya'da çıkan anız yangını söndürüldü
Malatya'da çıkan anız yangını söndürüldü
Hemşirelik Fakültesinde mezuniyet coşkusu
Hemşirelik Fakültesinde mezuniyet coşkusu