Depremzede çocuklar düzenlenen etkinlikle eğlendiler

Doğanşehir Belediyesi tarafından Kurban Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinlikte depremzede çocuklar gönüllerince eğlendiler.

Asrın felaketinden en çok etkilenen illerden biri olan Malatya’da, Doğanşehir ilçesinde depremin gölgesinde geçen Kurban Bayramı’nda özellikle çocukların yaşanılan travmayı unutmaları adına birçok etkinlik yapılıyor.

Bayram nedeniyle ilçedeki konteyner kentte, Doğanşehir Belediyesince çocukların Bayramı coşkuyla geçirmeleri adına bir etkinlik düzenlendi. Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt’ta bayram da çocukları yalnız bırakmayarak bayram sevinçlerine ortak oldu.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından çocuklara yönelik düzenlenen Nasrettin Hoca ve Palyaço temalı etkinliğe katılan Başkan Zelyurt ve yöneticiler hediyeler dağıttı.

Başkan Zelyurt burada yaptığı konuşmada, "6 Şubat depremlerinde çok ciddi yara alan Doğanşehir’imizde Kurban Bayramını vatandaşlarımızla birlikte mahallelerde ve konteyner kentlerde hep birlikte idrak ediyoruz. Bugün de konteyner kentte kalan vatandaşlarımız, çocuklarımızla birlikteyiz. Düzenlediğimiz çeşitli etkinliklerle çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. İnşallah bir daha böyle acılar yaşamadan sağlıklı huzurlu bayramlar geçirmeyi Allah bizlere nasip eder. Depremin ilk anından beri bizlerden desteklerini esirgemeyen Sancaktepe Belediyesine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.