Depremzede Çocuklara Yönelik Nazari ve Uygulamalı Trafik Eğitimi
Malatya İl Jandarma Komutanlığı-Trafik Jandarma'sı tarafından Depremzede Çocuklara Yönelik Nazari ve Uygulamalı Trafik Eğitimi verildi.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı-Trafik Jandarma’sı tarafından;
25 -31 Mart 2023 tarihleri arasında, J.Gn.K.lığı-Trafik Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan “Mobil Trafik Eğitim Tır’ı” ile Malatya ilinde kurulan çadır kent ve konteyner kentlerde depremzede çocuklara yönelik eğitim ve moral destek amaçlı etkinlikler icra edilmiştir.
Çocuklara, genel trafik kuralları, okul servis araçlarının kullanım esasları, emniyet kemeri kullanımı, servisten inme/binme, karşıdan karşıya geçiş, alt ve üst geçitlerin kullanılması, yaya geçitlerinin kullanılması konularında nazari olarak bilgilendirme yapılıp, kurulan çocuk trafik eğitim parkında uygulamalı trafik eğitimi verilmiştir.
Eğitimler sorucunda çocuklara, Basket/Futbol/Voleybol topları, Oyun Hamuru, Araba, Bebek, Boyama Kitabı ve kalemleri, Meyve Suyu, Süt, Kek, Bisküvi, Çikolata gibi çeşitli hediyeler dağıtılmıştır.