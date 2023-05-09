Depremzedeler için çadırlarda üretim yapıyorlar

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kurulan çadırlardan depremzedeler için iç çamaşırı, çarşaf, pijama ve tişört üretimi yapılıyor.

Depremzedeler için çadırlarda üretim yapıyorlar
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Milli Eğitim Bakanlığının ödenekleri ve hayırsever tekstil firmalarından alınan malzemelerle Adıyaman Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslarda görev alan usta öğreticiler ve öğrenciler tarafından depremden etkilenen vatandaşlar için Adıyaman merkezde 4, Gölbaşı ilçesinde 1 olmak üzere toplam 5 çadırda üretimler yapılıyor.

Üretim çadırlarında özenle dikilen ürünler ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor. Bu çadırlarda şu ana kadar toplam 2 bin 700 adet iç çamaşırı, 700 adet çarşaf, bin adet pijama takımı ve 500 tişört üretimi yapıldı.

Yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren depremzede usta öğreticilerden Şükran Yıldırım, “Biz burada usta öğreticiler olarak halk eğitime bağlı burada üretim çadırındayız. Özellikle iç çamaşırı, yatak çarşafı, yastık, tayt, tişört gibi şeyler dikip halk eğitime teslim ediyoruz. Onlar da gereken yerlere dağıtıyorlar. Biz burada ihtiyacı olan depremzedelere de yaptığımız ürünlerden dağıtıyoruz. Psikolojik olarak da bize de çok iyi oldu. Güzel bir ortam oldu ve burada çadırlarda canları sıkılan bayanlarda buraya gelerek dikim yapıp stres atıyor. Halk eğitimimizden de Allah razı olsun, devletimizden Allah razı olsun çok güzel bir çalışma oldu” diye konuştu.

Depremzedeler için çadırlarda üretim yapıyorlar
Depremzedeler için çadırlarda üretim yapıyorlar
Depremzedeler için çadırlarda üretim yapıyorlar
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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Depremzedeler için çadırlarda üretim yapıyorlar
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