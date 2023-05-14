Depremzedeler sandık başına koştu

Malatya’da konteyner kentte kalan depremzedeler, kurulan konteynerlerde oylarını kullanıyor.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri çerçevesinde deprem bölgesi Malatya’da da sabah 08.00 itibarıyla oy verme işlemleri başladı. 530 bin seçmenin kayıtlı olduğu kentte geçici barınma merkezlerine adres kayıtlarını aldıran depremzedeler, buralara kurulan konteynerlerde oylarını kullanıyor. 10 bin depremzedenin barındığı Teknokent Konteyner Kent’te kurulan 6 sandıkta da depremzedeler vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için sabah erken saatlerde kurulan sandıklara giderek oylarını kullanıyor. Uzun kuyrukların oluştuğu konteyner kentte, depremzedeler sandıktan çıkacak sonuçların ülkeye ve Malatya’ya hayırlar getirmesini diledi.