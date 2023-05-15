Depremzedelere evlerinde hırsızlık yapan zanlılar yakalandı

Malatya'da depremzedelere ait ev ve işyerlerinde hırsızlık yapan 3 zanlı polis tarafından yakalandı.

Depremzedelere evlerinde hırsızlık yapan zanlılar yakalandı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da depremler sonrası boşaltılan ve hasar alan ev ve işyerlerinde 17 adet su sayacı ele çaldıkları tespit edilen 3 zanlı polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Ekipler tarafından kent merkezi Aslanbey Mahallesinde yapılan denetimlerde ise 1 tabanca, 1 pompalı tüfek çeşitli ebatlarda çok sayıda fişek, 78 adet uyuşturucu hap, hassas terazi ile 24 bin 200 TL ele geçirildi.

Olaylarla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Depremzedelere evlerinde hırsızlık yapan zanlılar yakalandı
Depremzedelere evlerinde hırsızlık yapan zanlılar yakalandı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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