Depremzedelerin mezarlıkta buruk bayramı

Deprem felaketinin yaşandığı Malatya’da bayram sabahı mezarlıklarda gözyaşı hakimdi.

6 Şubat depremlerinin yıkıma uğrattığı illerden biri olan Malatya’da yakınlarını kaybedenler için buruk bir bayram geçiyor. Kurban Bayramı’nın ilk günü Şehir Mezarlığı’na koşan aileler, yakın zamanda kaybettikleri deprem şehitlerine dualar etti gözyaşı döktü.

Kimi eşini, kimi annesini kimi ise çocuklarını ve tüm yakınlarını kaybeden depremzedeler bayram namazının ardından kabristana akın etti. Yakınlarının mezarları başında dua eden aileler, gözyaşları döktü. Mezarlıktaki yürekleri yakan görüntüler yaşanırken, depremin minik kurbanlarının kabirleri de en sevdikleri elbiseler ile süslendi.

Gözyaşlarının zaman zaman sele döndüğü mezarlık ziyaretinde deprem gecesini hatırlayan depremzedeler, "Allah bir daha böyle bir afet yaşatmasın" diyerek sevdiklerinin mezarı başında dua etti. Depremzede vatandaşlar, bu bayrama da buruk girmenin üzüntüsüyle kabir ziyaretlerini tamamladı.