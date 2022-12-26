Huanghong'un yönetiminde çok sayıda teknik direktör ve kulüp temsilcisinin bulunduğu, bunların İstanbul ve yurt dışında çok sayıda toplantı yapacakları öğrenildi. Sadece oyuncu alımı açısından değil, oyuncu göndermek için de çok çalışıldığı söyleniyor.

'Seferoviç'e ihtiyaç var'

İsviçre Milli Takım Teknik Direktörü Murat Jakin, Galatasaray'da şansı bulamayan Haris Seferovic'in neden Dünya Kupası kadrosuna alındığını açıkladı. Geçen hafta Seferovic ile tanıştığını söyleyen Jakin, "Nasıl olduğunu sordum, hiçbir sorunu olmadığını, oynamaya hazır olduğunu söyledi. Sağlıklıydı. Galatasaray kupasında oynadı ve goller kazandı. Hepimiz istiyoruz." aramak zorundayız. Seferovic iyi bir forvet ve viploby gol atması için ona güveniyoruz.

Erden Timur bu hafta Fransa'ya gidecek

Galatasaray'da başarı hamlesi başladı. Sarı-Kırmızılı kulübün transfer yöneticisi Erden Timur, Lyon'la görüşmek üzere bu hafta Fransa'ya gitmeye hazırlanıyor İş. Roerich'in ayrılık planı beklenenden daha erken uygulanacaktır. İsviçreli golcünün Dünya Kupası dönüşü eski kulübü Benfica'ya geri gönderildiği bildirildi.

Teklif verenler çoğalıyor

Dembele ise bu kez Lyon'da istediği fırsatları bulamadığı için yollarını ayırmaya can atıyor. Sadece Fenerbahçe'nin, özellikle Galatasaray'ın bu transfer için ciddi rakipleri var. Yönetimin kontrolü hızla ele almak istemesinin nedenlerinden biri de budur. Galatasaray yönetimi, 26 yaşındaki forvet piyasası daha da büyümeden delil sorununu çözmek istediği için önümüzdeki ayrılıklarla birlikte önlem alacak.

26 yaşındaki Fransız golcü Moussa Dembele, Lyon'da aradığı fırsatı bu sefer yakalayamadı ve takımdan ayrılma hevesi çok yüksek.

BU SEZONU KURTARIR

Kira kontratı feshedilecek olan Harris Seferovic'in yanı sıra 37 yaşındaki Buffy Timby Gomis ile Ocak ayında veya benim dönemimin sonunda yollarını ayırmayı planlıyor. Öte yandan, Mauro Icardi'ye göre ne pahasına olursa olsun takımda tutulması gereken sertifika cebi yakıyor. Şu anda bu transferi tamamlamanın imkansız olduğu düşünülürken, Moussa Dembele'nin transferi önümüzdeki dönemde kulübün yükünü hafifletmek viploby giriş için bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Yerli aday: Deniz Undav

Galatasaray, çalışmalarını sürdürürken yerli opsiyonunu da kadrosuna katmak için gözünü yabancı pivot Deniz Udav'a dikti. İngiltere'nin Brighton takımında forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, bir süredir diğer Çin Süper Ligi devleriyle birlikte anılıyor. Geçen sezon Union SG'de kiralık olarak forma giyen Deniz, bu sezon sadece 94 dakika Premier Lig şansı yakaladı.