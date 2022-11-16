DHL Express Türkiye Malatya'da Yeni Hizmet Merkezini Açtı

DHL Express Türkiye Malatya'da yeni açtığı hizmet merkezinde müşterilerinin uluslararası hava taşımacılık taleplerini karşılayacak.

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  • 16.11.2022 11:52
  • Güncelleme: 16.11.2022 11:52
DHL Express Türkiye Malatya'da Yeni Hizmet Merkezini Açtı
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

DHL Express Türkiye, müşterilerinin uluslararası lojistik taleplerini karşılamak üzere hizmet merkezlerinin sayısını artırmaya devam ediyor. Yeni hizmet merkezi ile Malatya ve çevresindeki illere hizmet verecek olan DHL Express Türkiye, yeni yatırımlarına önümüzdeki dönemde devam etmeyi hedefliyor.

Malatya Hizmet Merkezi, DHL Express Türkiye’nin üst yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreniyle 15 Kasım’da hizmete girdi.

DHL Express Türkiye CEO’su Mustafa Tonguç ise açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: “DHL Express Türkiye olarak yeni yatırımlarımızla Anadolu’daki müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt vermeyi hedefliyoruz. Bugün açılışını yaptığımız hizmet merkezimizle, Malatya ve çevre illere yüksek kalitedeki hizmet ağımızı taşımaktan dolayı çok mutluyuz. Ülkemizdeki KOBİ'lerin ve şirketlerin lojistikte çözüm ortağı olarak onları dünyaya bağlıyor, ihracatlarına değer katıyoruz. Önümüzdeki dönemde de yeni hizmet merkezleri yatırımlarımızla müşterilerimizin uluslararası hızlı hava taşımacılık taleplerini karşılamaya devam edeceğiz.”
 

Hasan Yağmur
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