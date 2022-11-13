'Dijital Medya Okuryazarlığı' Semineri Düzenlendi

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Eylem Şentürk Kara, 'Farkındayız Farklıyız' projesi kapsamında Malatya Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 'Dijital Medya Okuryazarlığı' konulu seminer verdi.

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  • 13.11.2022 10:07
  • Güncelleme: 13.11.2022 15:19
'Dijital Medya Okuryazarlığı' Semineri Düzenlendi
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen “Erdem 2022” programı çerçevesinde hazırlanan “Farkındayız Farklıyız” adlı proje içinde yer alan “Dijital Medya Okuryazarlığı” seminerine konuşmacı olarak İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Eylem Şentürk Kara katıldı.

Şentürk Kara, konuşmasında medya okuryazarlığı ve dijital medya kavramlarına değinerek şunları söyledi:

“Medya, iletilerin yaygınlaştırılması amacıyla kullanılan basılı ya da elektronik araçlar olarak tanımlanır. Okuryazar kavramı okuması yazması olan kimse olarak nitelendirilir. Dijital medya, elektronik cihazların yardımıyla bilgiyi dijital olarak depolayan veya ileten ve onu resimsel veya sembolik olarak yeniden üreten medyayı ifade eder.”

Doç. Dr. Şentürk Kara, konuşmasının devamında günümüzde yaşanan teknolojik gelişmelerin etkisiyle internetin geleneksel medyanın önüne geçmeye başladığının altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

“Eğitimden eğlenceye, işten sanata kadar pek çok alanda entegre bir biçimde kullanılan internet, yeni nesillerin onunla erken yaşlarda tanışmasıyla popülaritesini daha da arttırmıştır. İnternet ortamındaki mekânsal, zamansal ve düşünsel anlamda sağlanan özgürlük; onun duygusal, düşünsel ve fiziksel manada yeterli olgunluğa sahip olmayan kişiler tarafından kullanılması, beraberinde birtakım tehlike ve sorunları da getirmiştir. Özellikle çocuklar ve gençler yetişkinlerden daha fazla bir şekilde bu olumsuz etkilere açık hale gelmiştir.”

Bireylerin dijital medya okuryazarlığı yetisine sahip olmasının önemine vurgu yapan Şentürk Kara “İnternetteki kişisel verilerin paylaşımına dikkat eden, bilgileri eleştirel olarak kontrol ederek internetteki genel kullanım kurallarına uyan ve kendini düzenli olarak dijital ortamda dikkati dağıtan unsurlardan koruyan kişiler, medya okuryazarı diğer bir deyişle dijital medya okuryazarı olarak nitelendirilmektedir.” dedi.

Seminerin sonunda Doç. Dr. Eylem Şentürk Kara’ya plaket takdim edildi.

Haber: Ayla Çelik

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İNÜHABER MERKEZİ

Hasan Yağmur
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