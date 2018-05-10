10 bin dönüm arazi suya kavuşacak

Yerel üreticiyi desteklemek için, tarım ve hayvancılık alanında farklı projelere imza atan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çermik ilçesi Sinek Çayı ile Hanika Boğazı arasında yapacağı çalışmayla 10 bin dönüm susuz tarım arazisi...

Yerel üreticiyi desteklemek için, tarım ve hayvancılık alanında farklı projelere imza atan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çermik ilçesi Sinek Çayı ile Hanika Boğazı arasında yapacağı çalışmayla 10 bin dönüm susuz tarım arazisi suya kavuşacak.

Yerel üreticiyi destelemek için tarım ve hayvancılık alanlarında farklı projelerle çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, Çermik ilçesi Sinek Çayı ile Hanika Boğazı arasında tarım arazilerinin suya kavuşması için 25 bin 400 metre sulama kanalı inşa ediyor. 20 bin 500 metresinin açık kanal 4 bin 900 metresinin de kapalı boru sistemiyle inşa edilecek olan sulama kanallarında çalışmalar Aralık ayı itibariyle başladı. Sinek Çayı ile Hanika Boğazı arasında sulama kanalı çalışmasının tamamlanmasıyla toplam 10 bin dönüm tarıma elverişli susuz arazi suya kavuşacak. Çermik Bademli, Kartaltaşı, Petekkaya, Bayraklı, Balıksırtı, Yayıklı, Derezor, Zorbekir, Değirmenli ve Dalpek Mahallelerinde ikamet eden binlerce üretici çiftçinin faydalanacağı sulama kanalı projesi 2019 bahar aylarında tamamlanacak.

Sulama sistemi için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sinek Çayı üzerinden Hanika Boğazı mıntıkasında 500 metre genişliğinde 3,25 metre yüksekliğinde 1 adet su alma bendi de inşa edecek. Projede Sinek Çayı’ndan sağ sahilde 10 bin 500 metre uzunluğunda 510 litre/sn debiyle alınan su 4 bin dekar araziyi sulayacak. Sol sahilde ise 10 bin metre uzunluğunda 510 litre/sn kapasiteyle alınan su açık kanal vasıtasıyla 6 bin dekar tarım arazinin sulanmasını sağlayacak. 4 bin 900 metre kapalı borulu sistem ise açık kanaldan tarla başına suyun iletilmesinde kullanılacak.

Daha önce 10 bin dönüm arazide su olmadığından ekim işlemini yapamayan üretici, projenin tamamlanmasıyla birlikte arazilerden tarımsal anlamda verim almaya başlayacak.