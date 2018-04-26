Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal’ın talimatıyla hayata geçirilen ’Yenişehir Değerler Eğitimi projesi’ ile çocuklar beyaz perde ile buluşuyor.Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve...

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal’ın talimatıyla hayata geçirilen ’Yenişehir Değerler Eğitimi projesi’ ile çocuklar beyaz perde ile buluşuyor.

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal’ın talimatıyla 40 bin çocuk sinema ve tiyatroyla buluşuyor. Yenişehir’in 40 bin değerli çocuğu sinema ve tiyatroyla buluşuyor etkinliği ile ilçe sınırları dışında yaşayan, hayatlarında hiç sinema görmemiş çocukların talepleri doğrultusunda sinema ve tiyatro ile buluşturmaya devam ediyor. Çermik İlçesi Aynalı İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri Yenişehir Değerler Eğitimi Projesi kapsamında düzenlenen Yenişehir’in 40 bin Değerli Çocuğu Sinema ve Tiyatroyla buluşuyor etkinliği ile sinemada film izleme ve tiyatro ile tanışma keyfini yaşadı.

Sinema izleme fırsatı buldukları için çok mutlu olduklarını anlatan minikler "Öncelikle bu fırsatı bize sunan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal’a teşekkür ederiz. Hayatımızda hiç sinemaya gitmemiştik. Bugün sinemada film izleme mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.