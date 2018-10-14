DİYARBAKIR:
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14 Ekim 2018 Pazar 15:24

72 memleket Ceylan Karavil Park AVM’de buluştu

Diyarbakır’da 72 ilden gelen Yöresel Ürünler Pazarı kuruldu. Pazara, Diyarbakırlılar yoğun ilgi gösterdi.Diyarbakır’da 72 ilden gelen yöresel ürünlerin tanıtımını ve satışını yapmak üzere “Yöresel Ürünler Pazarı” kuruldu....

72 memleket Ceylan Karavil Park AVM'de buluştu
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Diyarbakır’da 72 ilden gelen Yöresel Ürünler Pazarı kuruldu. Pazara, Diyarbakırlılar yoğun ilgi gösterdi.

Diyarbakır’da 72 ilden gelen yöresel ürünlerin tanıtımını ve satışını yapmak üzere “Yöresel Ürünler Pazarı” kuruldu. Pazarda memleketinden uzak ve daha önce hiç farklı illere gitmeyen vatandaşlarla doldu taştı. Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi Prime Development tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM’nin ev sahipliği yaptığı Pazar 7’den 70’e doldu taştı. Çocuklarıyla gelen ailelerin rahat bir alışveriş yapmaları için pazarda “Yeteneksizsiniz Türkiye” yarı ve çeyrek finali yarışmacılar sirk gösterileri ile çocukları eğlendirdi. 21 Ekim’e kadar açık olacak Pazar, Diyarbakırlı vatandaşların sofralarını şenlendirmek için imalatçı ve ithalatçı 43 esnafın 72 ili temsilen gelerek ürünlerini vatandaşlar ile buluşturacak.
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