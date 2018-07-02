DİYARBAKIR:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:33

AFAD’dan kayıp çocuğu arama çalışmalarıyla ilgili açıklama

AFAD Diyarbakır İl Müdürlüğü, dün Silvan ilçesinde kaybolan Yusuf Yılmaz adlı kayıp çocuğun bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

AFAD'dan kayıp çocuğu arama çalışmalarıyla ilgili açıklama
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AFAD Diyarbakır İl Müdürlüğü, dün Silvan ilçesinde kaybolan Yusuf Yılmaz adlı kayıp çocuğun bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

AFAD Diyarbakır İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Silvan İlçesi Çatakköprü Karakolu tarafından 01.07.2018 günü saat 17.05’te AFAD 122 hattına yapılan ihbar üzerine, 15-16 yaşlarında bir erkek çocuğunun hayvanları otlatmaya götürdükten sonra haber alınamadığı belirtilmiş, olay yerine ivedi olarak 2 arama kurtarma aracı ve 10 kişilik arama kurtarma personeli yönlendirilmiştir. Arama kurtarma faaliyetine geç saatlere kadar devam edilmiş ancak bir netice alınamaması nedeniyle çalışmalara ara verilmiştir. Ertesi gün 2 arama kurtarma aracı, 1 adet insansız hava aracı, 1 adet 8X8 anfibik araç, 18 kişilik AFAD arama kurtarma timi, 4 kişilik UMKE personeli, 3 kişilik 112 personeli, 50 Güvenlik Korucusu ve 6 kişilik Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma personeli olmak üzere toplam 81 personelle başlanan arama kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir. Silvan Çatakköprüde bulunan sulama kanallarında çalışmaların daha sağlıklı olarak yürütülebilmesi amacıyla DSİ tarafından baraj kapakları kapatılarak suyun akışı geçici olarak durdurulmuştur” denildi.
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