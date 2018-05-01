DİYARBAKIR:
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01 Mayıs 2018 Salı 17:11

AK Parti aday adayı Mervettin Tosunlu ilk seçim bürosunu açtı

Diyarbakır’da 24 Haziran’da yapılacak olan erken seçim hazırlıkları devam ediyor. AK Parti’den aday adayı olan bölgenin kanaat önderlerinden Mervettin Tosunlu, çalışmalar kapsamında ilk seçim bürosunu açtı.Diyarbakır’dan 24 Haziran...

AK Parti aday adayı Mervettin Tosunlu ilk seçim bürosunu açtı
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Diyarbakır’da 24 Haziran’da yapılacak olan erken seçim hazırlıkları devam ediyor. AK Parti’den aday adayı olan bölgenin kanaat önderlerinden Mervettin Tosunlu, çalışmalar kapsamında ilk seçim bürosunu açtı.

Diyarbakır’dan 24 Haziran seçimlerinde AK Parti aday adayı olan bölgenin kanaat önderlerinden sevilen iş adamı Mervettin Tosunlu, çalışmalar kapsamında ilk seçim bürosunu açan aday adayı oldu. Kayapınar ilçesinde açılan seçim bürosu AK Parti bayraklarıyla donatıldı. Seçim bürosunun açılışında bölgenin kanaat önderleri, STK temsilcileri, yerel ve ulusal basının temsilcileri katıldı. Açılışta konuşan Tosunlu, seçimlerde AK Parti’nin emrinde olduğunu belirtti. Tosunlu, “Cumhurbaşkanımızı bölgede en yüksek oy oranıyla seçebilmek için bütün ekibimizle birlikte sahada olacağız. 24 Haziran’a kadar girilmedik mahalle, kapısını çalmadığımız ev bırakmayacağız. Bunun için de tüm mesai ve enerjimizi sahada yer alarak durmadan çalışacağız” dedi.
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