AK Partili gençler ‘Sevgi Evlerini’ ziyaret etti

AK Parti Diyarbakır İl Gençlik Kolları üyeleri, Sevgi Evlerini ziyaret ederek, burada kalan çocuklarla bir araya geldi.AK Parti Diyarbakır İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Nurullah Seyda Akyıldız ve yönetim kurulu üyeleri, Sevgi Evlerini...

AK Parti Diyarbakır İl Gençlik Kolları üyeleri, Sevgi Evlerini ziyaret ederek, burada kalan çocuklarla bir araya geldi.

AK Parti Diyarbakır İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Nurullah Seyda Akyıldız ve yönetim kurulu üyeleri, Sevgi Evlerini ziyaret ederek, burada bulunan farklı yaş grubundaki çocuklara hediyeler verdi. Beraberlerinde palyaço ile Sevgi Evlerine gelen gençler, çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.