DİYARBAKIR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Temmuz 2018 Pazar 14:17

AK Partili gençler yaşlıları ziyaret etti

AK Parti Diyarbakır İl Gençlik Kolları üyeleri, ziyaret ettikleri bakım merkezinde yaşlılarla bir araya geldi.AK Parti Diyarbakır İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Nurullah Seyda Akyıldız ve yönetim kurulu üyeleri, Aile Sosyal Politikalar...

AK Partili gençler yaşlıları ziyaret etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

AK Parti Diyarbakır İl Gençlik Kolları üyeleri, ziyaret ettikleri bakım merkezinde yaşlılarla bir araya geldi.

AK Parti Diyarbakır İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Nurullah Seyda Akyıldız ve yönetim kurulu üyeleri, Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğüne bağlı Asude Yaşlı Bakım Merkezini ziyaret etti. Burada yaşlılarla bir araya gelerek, gün boyu vakit geçiren AK Partili gençler, bakım evinde kalan bir vatandaşın doğum gününü kutladı. Gençlerin ziyaret ettiği yaşlıların sevinci yüzlerinden okundu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku