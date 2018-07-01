AK Partili gençler yaşlıları ziyaret etti

AK Parti Diyarbakır İl Gençlik Kolları üyeleri, ziyaret ettikleri bakım merkezinde yaşlılarla bir araya geldi.AK Parti Diyarbakır İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Nurullah Seyda Akyıldız ve yönetim kurulu üyeleri, Aile Sosyal Politikalar...

AK Parti Diyarbakır İl Gençlik Kolları üyeleri, ziyaret ettikleri bakım merkezinde yaşlılarla bir araya geldi.

AK Parti Diyarbakır İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Nurullah Seyda Akyıldız ve yönetim kurulu üyeleri, Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğüne bağlı Asude Yaşlı Bakım Merkezini ziyaret etti. Burada yaşlılarla bir araya gelerek, gün boyu vakit geçiren AK Partili gençler, bakım evinde kalan bir vatandaşın doğum gününü kutladı. Gençlerin ziyaret ettiği yaşlıların sevinci yüzlerinden okundu.