DİYARBAKIR:
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20 Temmuz 2018 Cuma 14:33

Amed Sportif bir transfer daha yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’de dış transfer çalışmaları devam ediyor.

Amed Sportif bir transfer daha yaptı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’de dış transfer çalışmaları devam ediyor.

Yeşil kırmızılı beyazlı ekip, geçen sezon Gümüşhanespor forması giyen ve stoper mevkisinde görev yapan Yiğitcan Gölboyu, renklerine bağladı.Daha önce prensip anlaşmasına varılan Yiğitcan Gölboyu, önceki gün Diyarbakır’a gelerek, Amed Sportif Faaliyetler transfer komitesi üyeleriyle bir araya geldi. Yöneticilerle yapılan görüşmenin ardından Yiğitcan Gölboyu, kendisini 1 sezon Amedsporlu ypan resmi sözleşmeyi imzaladı.
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