Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’de dış transfer çalışmaları devam ediyor.Yeşil kırmızılı beyazlı ekip, geçen sezon Gümüşhanespor forması giyen ve stoper mevkisinde görev yapan Yiğitcan Gölboyu, renklerine bağladı.Daha önce prensip anlaşmasına varılan Yiğitcan Gölboyu, önceki gün Diyarbakır’a gelerek, Amed Sportif Faaliyetler transfer komitesi üyeleriyle bir araya geldi. Yöneticilerle yapılan görüşmenin ardından Yiğitcan Gölboyu, kendisini 1 sezon Amedsporlu ypan resmi sözleşmeyi imzaladı.
Amed Sportif bir transfer daha yaptı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’de dış transfer çalışmaları devam ediyor.