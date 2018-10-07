Amed Sportif Faaliyetler, gol yağdırdı

TFF 2. Lig Beyaz Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Manisaspor’u sahasında 6-2’lik farklı sonuçla mağlup etti.
Amed Sportif Faaliyetler, 15.dakikada 1-0 öne geçti. Güzel hareketlerle ceza alanına giren Sıddık’ın şutunda kaleci topu güçlükle çeldi. Pozisyonu iyi takip eden Nezir tek vuruşla kaleci Deniz’i mağlup etti: 1-0
30. dakikada Mansur Çalar muhteşem bir gole imza attı. Sol çaprazda topla buluşan tecrübeli futbolcu sağ ayağı ile mermi gibi vurdu. Meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 2-0
32.dakikada bu kez Mansur’un soldan kestiği topu Muhammed Yılmaz sert vuruşla ağlara yolladı: 3-0
38. dakikada Manisaspor farkı 2’ye indirdi. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Akın’ın sert şutunda top filelere gitti: 3-1
Karşılaşmanın ilk yarısı Amed Sportif Faaliyetlerin 3-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.
53. dakikada Oğuz’un pasıyla ceza alanına giren Sıddık yerden vuruşla topu ağlara gönderdi: 4-1
61. dakikada skor 5-1 oldu. Hasan’ın ara pasında ceza alanına giren Nezir kaleciyi geçip golü kaydetti: 5-1
77. dakikada Akın, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 5-2
86. dakikada ceza alanına yapılan ortada Muhammed Yılmaz kafayla topu ağlara gönderdi: 6-2
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca müsabaka Amed Sportif Faaliyetlerin 6-2’lik farklı galibiyetiyle sonuçlandı.
Maçın karnesi
Yer: S.S Tesisleri
Hakemler: Süleyman Soyutürk xx, Hamdi Tontu xx, Şenol Bektaş xx
Amed Sportif Faaliyetler: Erdi Yokuşlu xx, Yiğitcan Gölboyu xx, Hasan Küçcük xx (Dk. 72 Barış Ataş x), Nezir Özer xxx (Dk. 62 Burak Taşdemir x), Umut Koçin xx (Dk. 79 Mehmet Erkut Şentürk x), Mehmet Sıddık İstemi xxx, Oğuz Çetinkaya xxx, Volkan Geyik xx, Mansur Çalar xxx, Muhammet Yılmaz xxx, İlyas Akan xx
Manisaspor: Deniz Çörtlen x, Ömer Atiş x, Berk Cambaz xx, Ömer Buğdaycı x (Dk. 35 Gökhan Yılmız x), Timur Karagülmez x, Akın Açık xxx, Ulaş Doğuş Kaya x (Dk. 66 Atakan Cidam ?), Kemal Temel xx, Furkan Parsak xx (Dk. 81 Anıl Bozkurt ?), Atilla Erel x, Bayram Büstaç xx
Sarı kartlar: Nezir Özer, Hasan Küçcük, İlyas Akan (Amed Sportif Faaliyetler), Ömer Buğdaycı, Furkan Parsak, Atilla Erel, Anıl Bozkurt (Manisaspor)Goller: Nezir Özer (Dk. 15 ve 61), Mansur Çalar (Dk. 30), Muhammed Yılmaz (Dk. 32), Mehmet Sıddık İstemi (Dk. 53), Muhammed Yılmaz (Dk. 86) (Amed Sportif Faaliyetler), Akın Açık (Dk. 38 ve 77) (Manisaspor)