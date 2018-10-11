DİYARBAKIR:
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11 Ekim 2018 Perşembe 17:23

Amed Sportif Faaliyetler’de hazırlıklar tamam

TFF 2. Lig Beyaz Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’de Sakaryaspor maçı hazırlıkları tamamlandı. Yeşil kırmızılı beyazlı takım, 13 Ekim Cumartesi günü Sakarya’da yapacağı 7. hafta maçı için yarın Sakarya’ya gidecek.

Amed Sportif Faaliyetler'de hazırlıklar tamam
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TFF 2. Lig Beyaz Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’de Sakaryaspor maçı hazırlıkları tamamlandı. Yeşil kırmızılı beyazlı takım, 13 Ekim Cumartesi günü Sakarya’da yapacağı 7. hafta maçı için yarın Sakarya’ya gidecek.

Talaytepe’deki tesislerde gerçekleşen son taktik çalışmasında teknik heyet, Sakaryaspor maçının önemine dikkat çekerek maçın taktiği üzerinden çalışmalar yaptırdı. Yarın uçakla İstanbul’a, oradan da karayoluyla Sakarya’ya geçecek olan Amed Sportif Faaliyetler’de sarı kart cezalısı İlyas Akan dışında eksik bulunmuyor.

Öte yandan Amed Sportif Faaliyetler, 8 günde 3 maç yapacak. Yeşil kırmızılı beyazlı ekip, 13 Ekim Cumartesi günü Sakaryaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Diyarbakır temsilcisi, bu maçın ardından 17 Ekim Çarşamba günü Niğde Anadolu Futbol Kulübünü ve 21 Ekim Pazar günü de Gümüşhanespor ile Diyarbakır’da karşılaşacak.
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