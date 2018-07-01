Amed Sportif Faaliyetler’de iki futbolcu ayrıldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’de ayrılan futbolcular kervanına Muhammet Yılmaz ve Ercan Çapar’da eklendi.

Hafta içinde Timur Kosovalı ve Okan Dernek’in ayrılmasının ardından dün de iki futbolcu daha yeşil kırmızılı beyazlı takımla ilişkisini kesti. Maddi sorunların hat safhada olduğu kulüpte, Muhammet Yılmaz ve Ercan Çapar’da takımla ilişkilerini kesti. İç transferde sözleşmeleri devam eden futbolcuları kadrosunda tutamayan Amed Sportif Faaliyetler, dış transferde henüz hiçbir oyuncuyla anlaşamadı. Yeşil kırmızılı beyazlı takım, sadece teknik direktörü Sertaç Küçükbayrak’la anlaşmıştı.