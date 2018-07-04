Amed Sportif Faaliyetler’de kaleci Zülküf ayrıldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’den ayrılan futbolculara bir yenisi daha eklendi. 2019’da sözleşmesi sona erecek olan deneyimli file bekçisi, yönetimle yaptığı görüşmenin ardından takımla ilişkisini kesti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’den ayrılan futbolculara bir yenisi daha eklendi. 2019’da sözleşmesi sona erecek olan deneyimli file bekçisi, yönetimle yaptığı görüşmenin ardından takımla ilişkisini kesti.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübünden konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Geçen sezon başında Adana Demirspor’dan transfer ettiğimiz kalecimiz Zülküf Özer ile yollarımız ayrıldı. Kaleci Zülküf Özer ile karşılıklı görüşüp gerekli koşullarda ortak kararlar alarak yollarımızı ayırma kararı aldık. Normal şartlarda 2019’da sözleşmesi bitecek olan sporcu kardeşimiz Zülküf Özer’e geçen sezon kattığı değer ve verdiği emekler için teşekkür ederiz” denildi.