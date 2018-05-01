Amed Sportif Faaliyetler’de moraller düzeldi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’de moraller yerinde.

Lig lideri Hatayspor ile sahasında 1-1 berabere kalarak kümede kalmayı büyük ölçüde garantileyen Amed Sportif Faaliyetler, stres ve baskıdan kurtuldu. Yeşil kırmızılı ekip, Tokatspor ile deplasmanda yapacağı sezonun son maçı hazırlıklarına bugün başlayacak. Talaytepe Şehmus Özer Tesislerinde yapılacak idmana, tüm futbolcular katılacak ve çalışma saat 15:30’da başlayacak. Amed Sportif Faaliyetler’den taraftarlar için teşekkür mesajı yayımlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Lig lideri Hatayspor maçında bizleri yalnız bırakmayan ve 90 dakika boyunca hiç susmadan takımımıza destek veren taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Onların desteği ve inancıyla zorlu maçtan çok değerli 1 puanla ayrılmayı başardık. Bu sonucu, çok değerli taraftarlarımıza armağan ediyoruz” denildi.