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30 Nisan 2018 Pazartesi 14:34

Amed Sportif Faaliyetler’de moraller yerinde

TFF 2. Lig Kırmızı Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’de moraller yerinde.

Amed Sportif Faaliyetler'de moraller yerinde
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’de moraller yerinde.

Lig lideri Hatayspor ile sahasında 1-1 berabere kalarak kümede kalmayı büyük ölçüde garantileyen Amed Sportif Faaliyetler, stres ve baskıdan kurtuldu. Hem ligin zirvesini hem de alt sıralarını çok yakından ilgilendiren maçta 1 puan alan Amed Sportif Faaliyetler, kümede kalmayı genel gol averajına bırakırken, Hatayspor ise şampiyonluğunu kendi sahasında yapacağı Afjet Afyonspor maçına bıraktı.

İş gol averajına kaldı

Bucaspor’un Kastamonuspor 1966 ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı haftada, hanesine 1 puan yazan Amed Sportif Faaliyetler, rakibinin 3 puan önünde son haftaya girdi. Bucaspor’a 3 puan fark atan Amed Sportif Faaliyetlerin kümede kalması genel averaja kaldı. İkili averajı rakibiyle eşit olan yeşil kırmızılı beyazlı takımın, genel averajı ise Bucaspor’dan daha iyi. Bucaspor’un -11, Amed Sportif Faaliyetlerin ise -4 averajı bulunuyor. Genel averajda Bucaspor’dan çok iyi olan Amed Sportif Faaliyetlerin, küme düşmesi için Bucaspor’un ligin son maçını kazanması ve rakibine bol gol atması, Amed Sportif Faaliyetlerin ise farklı yenilmesi gerekiyor.

Taraftarlara teşekkür

Amed Sportif Faaliyetler’den taraftarlar için teşekkür mesajı yayımlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Lig lideri Hatayspor maçında bizleri yalnız bırakmayan ve 90 dakika boyunca hiç susmadan takımımıza destek veren taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Onların desteği ve inancıyla zorlu maçtan çok değerli 1 puanla ayrılmayı başardık. Bu sonucu, çok değerli taraftarlarımıza armağan ediyoruz” denildi.
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