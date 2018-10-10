Amed Sportif Faaliyetler’de Sakarya mesaisi

TFF 2. Lig Beyaz Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’de Sakaryaspor maçı hazırlıkları devam ediyor.

13 Ekim Cumartesi günü Sakarya’da oynanacak maçın hazırlıklarını Talaytepe Şehmuz Özer Tesislerinde yaptığı idmanla sürdüren yeşil kırmızılı beyazlı ekipte, hedef en az 1 puan olarak belirlendi. Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Sertaç Küçükbayrak, Sakaryaspor maçının oldukça önemli olduğunu söyledi. Küçükbayrak, “Sakaryaspor maçı hazırlıklarımız devam ediyor. Deplasmanda yapacağımız bu karşılaşmaya büyük önem veriyoruz. Hedefimiz Sakaryaspor maçından en az 1 puanla ayrılmak olacaktır. Ama ana hedefimiz galibiyetlerimize Sakaryaspor maçını da eklemektir” dedi.