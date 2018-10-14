DİYARBAKIR:
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14 Ekim 2018 Pazar 15:41

Amed Sportif Faaliyetlerin kongresi ertelendi

TFF 2. Lig Beyaz Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetlerin olağanüstü kongresi ertelendi.

Amed Sportif Faaliyetlerin kongresi ertelendi
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TFF 2. Lig Beyaz Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetlerin olağanüstü kongresi ertelendi.

Diyarbakır Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliğinde (DESOB) dün yapılması gereken kongre, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 20 Ekim Cumartesi gününe ertelendi. Nurullah Edemen’in aday olmayacağı ve görevi bırakmasının kesinleştiği Amed Sportif Faaliyetlerde yeni yönetim oluşumu da tamamlandı. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) öncülük ettiği yeni yönetim çalışmaları için kurulan komisyonun, çalışmaları tamamladığı öğrenildi. Daha önce Amed Sportif Faaliyetlerde çeşitli kademelerde görev yapan bazı yöneticilerin ve bazı iş çevrelerinden oluşacak yönetimin kesinleştiği kaydedildi.
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