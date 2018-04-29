Amed Sportif, liderle berabere kaldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.Seyrantepe Spor Tesislerinde oynanan ve çok sayıda futbol severin takip ettiği karşılaşmayı, yeni evli bir çift de...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

Seyrantepe Spor Tesislerinde oynanan ve çok sayıda futbol severin takip ettiği karşılaşmayı, yeni evli bir çift de takip etti. Nikahları kıyıldıktan sonra Amed Sportif Faaliyetlerin, Hatayspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı takip eden gelin ve damada taraftarların ilgisi büyük oldu.

Goller ikinci yarıdan

İlk yarısı golsüz berabere sonuçlanan karşılaşmanın ikinci yarısında çok çekişmeli anlar yaşandı. 58. dakikada Hatayspor 1-0 öne geçti. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza alanı içinde boşta kalan Sinan kafayla topu ağlara yolladı: 0-1. 72. dakikada Amedspor’un beraberlik golü geldi. Ömer’in sağ kanattan yaptığı ortada Timur arka direkte kafayla topu ağlara yolladı: 1-1. Karşılaşma bu sonuçla tamamlandı.

Yer: S.S Tesisleri

Hakemler: Burak Şeker xx, Mehmet Kağan Bingül xx, Gökhan Barcın xx

Amed Sportif Faaliyetler: Erdi Yokuşlu xx, Okan Dernek xx, Cumhur Yılmaztürk xx, Ercan Çapar xx, Muhammed Burak Taşdemir xx (Dk.66 Timur Kosovalı xx), Fatih Kılıçkaya xx, Mehmet Sıddık İstemi xx, Ömer Karancı xx, Mansur Çalar xx, İbrahim Sürgülü xx, Muhammet Yılmaz xx (Dk. 90+5 Ferhat Canlı ?)

Hatayspor: Akın Alkan xx, Murat Paluli xx, Soner Örnek xx, Sadi Karaduman xx, Mesut Çaytemel xx, Oğuz Kocabal xx (Dk.46 Mithat Yaşar xx), Yılmaz Özeren xx, Hamza Gür xx (Dk. 74 Mehmet Tosun x), Caner Hüseyin Bağ xx, Selim Ilgaz xx, Sinan Kurumuş xx (Dk. 90+2 Taha Balcı ?)

Goller: Dk. 72 Timur Kosovalı (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 58 Sinan Kurmuş (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Mehmet Sıddık İstemi, Dk. 84 Fatih Kılıçkaya, DK. 90+3 Erdi Erdi Yokuşlu (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 14 Murat Paluli, Dk. 34 Sadi Karaduman (Hatayspor)