Amed Sportif taraftar desteği bekliyor

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetlerin futbolcuları, lig lideri Hatayspor ile yarın kendi sahlarında yapacakları maçta taraftar desteği beklediklerini söyledi.

Futbolcular, yaptıkları açıklamada, geçen haftaki Keçiörengücü beraberliğinin unuttuklarını ve hedeflerine ulaşmak için planlar yaptıklarını söyledi. Bu nedenle yarın kendi sahalarında oynayacakları Hatayspor karşılaşmasının kendileri adına hayati önem taşıdığını belirten futbolcular, ligde kalabilmek için tek seçeneklerinin olduğunu belirtti.

Hatayspor’u yenmeleri halinde kümede kalmayı garantileyeceklerini belirten Futbolcular, şöyle konuştular:

"Ligde iki maçımız kaldı. Bu iki maçın en önemlisini yarın kendi sahamızda lig lideri Hatayspor ile yapacağız. Rakibimiz direkt olarak Spor Toto 1. Ligine çıkmak için biz ise kümede kalmak için mücadele edeceğiz. Bir hayli zorlu geçecek olan bu karşılaşmayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Taraftarımızın da desteğiyle sezonun bitimine 1 hafta kala kümede kalmayı garantilemek istiyoruz. Artık geri dönüşü olmayan bir yoldayız. O yüzden taraftarımıza da büyük iş düşüyor. Bu zorlu yolda bizi yalnız bırakmamalarını bekliyoruz."