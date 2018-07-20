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20 Temmuz 2018 Cuma 14:25

Amed Sportif U13’te şampiyon oldu

Amed Sportif Faaliyetlerin U13 Gençler Futbol Takımı, il şampiyonu oldu.U14, U17 ve U19 Akademi Liglerini şampiyonluklarla tamamlayan yeşil kırmızılı beyazlı takım, başarılarına U13 gençleri de ekledi. Amed Sportif Faaliyetler U13 takımı,...

Amed Sportif U13'te şampiyon oldu
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Amed Sportif Faaliyetlerin U13 Gençler Futbol Takımı, il şampiyonu oldu.

U14, U17 ve U19 Akademi Liglerini şampiyonluklarla tamamlayan yeşil kırmızılı beyazlı takım, başarılarına U13 gençleri de ekledi. Amed Sportif Faaliyetler U13 takımı, ligi lider bitirerek, Play Off maçları oynamaya hak kazandı. Yeşil kırmızılı beyazlı takım, hem normal lig sezonunu hem de Play Off müsabakalarını kalesinde hiç gol görmeden kapattı ve şampiyon oldu. 12 hafta üzerinden oynanan ligde en yakın rakibi DSİ Spor’a 3 puan fark atan Amed Sportif Faaliyetler, rakip fileleri 45 kez havalandırdı. Takım kaptanı Muhammed Eren, toplam gollerin yarısından fazlasını attı.

Eren, ligi 24 gol ile tamamlayarak hem gol kralı oldu hem de şampiyonluğa ulaşılmasında takımına büyük katkı sundu.
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