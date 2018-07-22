Amed Sportif’de 1 futbolcu beğenildi

TFF 2. Lig Beyaz Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’de 3 gün süren futbolcu seçmelerinden sadece 1 futbolcu beğenildi. Talaytepe Şehmus Özer Tesislerinde gerçekleşen ve üç gün süren seçmelerde teknik heyetin beğendiği tek futbolcu Umut Zengin oldu

TFF 2. Lig Beyaz Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’de 3 gün süren futbolcu seçmelerinden sadece 1 futbolcu beğenildi. Talaytepe Şehmus Özer Tesislerinde gerçekleşen ve üç gün süren seçmelerde teknik heyetin beğendiği tek futbolcu Umut Zengin oldu

Erganispor ve Ergani Gençlerbirliği’nin futbolcularından Umut Zengin, Kocaeli Kartepe’de gerçekleşen yeni sezon hazırlık kampına götürüldü. Tüm futbolcularla birlikte çalışmalara katılan ve teknik heyetin oldukça beğenisini toplayan Umut Zengin, profesyonel yapılacağı öğrenildi. Amed Sportif Faaliyetler Kulübünden, Umut Zengin ile ilgili bir açıklama geldi. Açıklamada, “Amedspor’un A Takımı seçmeleri sonunda seçilen tek isim Umut Zengin oldu. Zengin, Kartepe’deki kampta takım kafilesiyle çalışmalarına devam ediyor. Amedspor Teknik Direktörü Sertaç Küçükbayrak ile yardımcı antrenörleri, 13-15 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen ve 100’den fazla sporcunun katıldığı A Takımı seçmelerinde Umut Zengin’i seçerek kendisini Kartepe’de kampa dahil ettiler. Orta Saha mevkiinde oynayan 1998 doğumlu Umut Zengin, kampın ilk gününden itibaren takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor” denildi.