Amed Sportif’e para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetlere deplasmanda oynanan Keçiörengücü maçından dolayı ceza verildi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Amedspor’a para cezası verdi. Deplasmanda oynanan Keçiörengücü karşılaşmasında 6 futbolcusu sarı kart gören Amedspor’a, ’sportmenliğe aykırı hareket ettiği’ gerekçesiyle 2 bin 100 TL para cezası verilmesi kararlaştırıldı.PFDK, 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden bölge takımlarından 12 Bingölspor’a da 2 bin 500 TL para cezası kesti.