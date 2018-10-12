DİYARBAKIR:
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12 Ekim 2018 Cuma 16:11

Amed Sportifin kadın futbolcuları durmak bilmiyor

Kadınlar Futbol 1. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’de hazırlıklar devam ediyor.

Amed Sportifin kadın futbolcuları durmak bilmiyor
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Kadınlar Futbol 1. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’de hazırlıklar devam ediyor.

Ligin ilk maçında deplasmanda Karadeniz Ereğli Belediyespor ile karşılaşacak olan Diyarbakır temsilcisinde hedef sezona 3 puanla başlamak. Kadrosuna 4 yabancı oyuncu katan ve şampiyonluk hedefi belirleyen Amed Sportif Faaliyetler Kadın Futbol Takımı, gelecek hafta başlayacak olan 2018-2019 lig maratonunu bekliyor. Son hazırlık maçında Hakkari Gücü’nü ağırlayan Amed Sportif Faaliyetler, rakibini Hividar Ödüngit ve Zelal Baturay’ın muhteşem golleriyle 2-1 m mağlup etti.
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