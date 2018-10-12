Amed Sportifin kadın futbolcuları durmak bilmiyor

Kadınlar Futbol 1. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’de hazırlıklar devam ediyor.

Ligin ilk maçında deplasmanda Karadeniz Ereğli Belediyespor ile karşılaşacak olan Diyarbakır temsilcisinde hedef sezona 3 puanla başlamak. Kadrosuna 4 yabancı oyuncu katan ve şampiyonluk hedefi belirleyen Amed Sportif Faaliyetler Kadın Futbol Takımı, gelecek hafta başlayacak olan 2018-2019 lig maratonunu bekliyor. Son hazırlık maçında Hakkari Gücü’nü ağırlayan Amed Sportif Faaliyetler, rakibini Hividar Ödüngit ve Zelal Baturay’ın muhteşem golleriyle 2-1 m mağlup etti.