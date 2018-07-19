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19 Temmuz 2018 Perşembe 14:57

Amed Sportifin kampı başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’de yeni sezon hazırlık kampı başladı.

Amed Sportifin kampı başladı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’de yeni sezon hazırlık kampı başladı.

Yeşil kırmızılı beyazlı takım, Kocaeli Kartepe’de yeni sezon hazırlık kampının startına önceki gün akşam saatlerinde verdi. 18:30’da gerçekleşen idman öncesinde teknik direktör Sertaç Küçükbayrak, futbolcularıyla kısa süreli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından futbolcular antrenörler eşliğinde kros ağırlıklı bir çalışma yaptı.
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