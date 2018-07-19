Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’de yeni sezon hazırlık kampı başladı.Yeşil kırmızılı beyazlı takım, Kocaeli Kartepe’de yeni sezon hazırlık kampının startına önceki gün akşam saatlerinde verdi. 18:30’da gerçekleşen idman öncesinde teknik direktör Sertaç Küçükbayrak, futbolcularıyla kısa süreli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından futbolcular antrenörler eşliğinde kros ağırlıklı bir çalışma yaptı.
Amed Sportifin kampı başladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’de yeni sezon hazırlık kampı başladı.