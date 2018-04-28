DİYARBAKIR:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 14:16

Anaokulu öğrencilerine anlamlı etkinliği

Diyarbakır Bilnet Okulları, merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Yumurcaklar Anaokulu’nu ziyaret ederek anlamlı ve eğlenceli bir etkinliğe imza attı. Minik öğrenciler, unutulmaz anlar yaşadı.Diyarbakır Bilnet Okulları idareci ve eğitimci kadrosu,...

Anaokulu öğrencilerine anlamlı etkinliği
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Diyarbakır Bilnet Okulları, merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Yumurcaklar Anaokulu’nu ziyaret ederek anlamlı ve eğlenceli bir etkinliğe imza attı. Minik öğrenciler, unutulmaz anlar yaşadı.

Diyarbakır Bilnet Okulları idareci ve eğitimci kadrosu, ziyaret ettikleri okulda anaokulu öğrencileriyle yakından ilgilendi. Daha sonra eğlenceli atletizm oyunları, bagetlerle ritim eğitimi, akrilik boyalarla tişört baskısı gibi etkinlikler yapıldı. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği ve eğlenceli anlar yaşadığı etkinlikte konuşan Yumurcaklar Anaokulu Müdürü Alattin Alp, bu anlamlı etkinlikten dolayı Diyarbakır Bilnet Okulları kurucusu Ekrem Karakoç’a teşekkür etti. Alp, bu tür etkinliklerin çocukların sosyalleşmesini sağladığına dikkat çekerek, ”Diyarbakır Bilnet Okulları’nın bu anlamlı davranışı tüm eğitim kurumlarına örnek teşkil etmelidir” dedi.
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