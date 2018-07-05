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05 Temmuz 2018 Perşembe 23:01

Aslan Neferler Tim Yunanistan Cumhurbaşkanlığı sitesini çökertti

Aslan Neferler Tim adlı Türk hacker grubu, darbeci askerlerden Uğur Uçan’a iltica hakkı veren Yunanistan’ın cumhurbaşkanlığına ait siteyi çökertti.Aslan Neferler Tim adlı Türk hacker grubu bu kez Yunanistan’a saldırdı. Yunanistan’ın,...

Aslan Neferler Tim Yunanistan Cumhurbaşkanlığı sitesini çökertti
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Aslan Neferler Tim adlı Türk hacker grubu, darbeci askerlerden Uğur Uçan’a iltica hakkı veren Yunanistan’ın cumhurbaşkanlığına ait siteyi çökertti.

Aslan Neferler Tim adlı Türk hacker grubu bu kez Yunanistan’a saldırdı. Yunanistan’ın, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra buraya kaçan darbeci askerlerden Uğur Uçan’a iltica hakkı vermesini protesto eden hacker grubu, bu ülkenin cumhurbaşkanlığına ait resmi internet sitesini çökertti.

Yunanistan daha önce de Süleyman Özkaynakçı ve Ahmet Güzel isimli darbeci askerlere iltica hakkı vermişti.
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