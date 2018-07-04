DİYARBAKIR:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:30

Atilla’dan DİSKİ’ye ziyaret

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, kentte alt yapı çalışmaları ile ilgili bilgi almak ve çalışmaları incelemek için Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresini (DİSKİ) ziyaret etti.Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı...

Atilla'dan DİSKİ'ye ziyaret
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Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, kentte alt yapı çalışmaları ile ilgili bilgi almak ve çalışmaları incelemek için Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresini (DİSKİ) ziyaret etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, DİSKİ Genel Müdürlüğünü ziyaret etti. Hizmet binası girişinde DİSKİ Genel Müdürü Vekili Fırat Tutşi, daire başkanları ve personeller tarafından karşılanan Başkan Atilla’ya DİSKİ Genel Müdür Vekili Tutşi çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Atilla, daha sonra DİSKİ Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda Tutşi ve daire başkanlarıyla toplantı düzenledi. Toplantıda kent merkezi ile ilçelerde alt yapı, bütçe faaliyet raporu, içme suyu, kanalizasyon durumu, DİSKİ’nin yatırımları ve projeleri ele alındı.

Toplantının ardından DİSKİ personelleri ile toplu fotoğraf çektiren Başkan Atilla, çalışmalarında kolaylıklar diledi.
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