Aziz Odabaşı Mavi Liste’den aday

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nin 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerine Aziz Odabaşı ‘Mavi Liste’ ile adaylığını açıkladı. Projelerini anlatan Odabaşı, "12 Mayıs’ta yapılacak Organize Sanayi Bölgesi Yönetimini üstlenmek üzere yola çıktık ve kentin daha dinamik bir iş ve üretim potansiyeline kavuşması için elimizi taşın altına koymaya karar verdik" dedi.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) 14 Mayıs’ta yapılacak olan müteşebbis heyeti başkan vekilliği seçimleri çalışmaları başladı. İş adamı Aziz Odabaşı ‘Mavi Liste’ başkan vekilliği adayı olduğunu açıkladı. Büyükşehir Öğretmenevinde yapılan açıklamaya Doğu Güneydoğu Sanayici ve İş insanları Dernekleri Federasyonu (DOGÜNSİFED) Başkanı Aziz Özkılıç, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Celalettin Birtane, iş adamları ve basın mensupları katıldı.

“Mavi huzurlu bir gelecektir”

Mayıs ayında yapılacak seçimlerde ellerini taşın altına koymak için aday olduklarını belirten Odabaşı, “12 Mayıs’ta yapılacak Organize Sanayi Bölgesi Yönetimini üstlenmek üzere yola çıktık ve kentin daha dinamik bir iş ve üretim potansiyeline kavuşması için elimizi taşın altına koymaya karar verdik. Üstümüze düşen her türlü sorumluluğu başım gözüm üstüne kabullenerek gereken tüm fedakarlığı göstermeye razı olduğumu huzurunuzda bildirmek istiyorum. Son iki yılda kentimiz ekonomik olarak zor bir dönemden geçti ve bu zorlu süreç halen yaşanmaya devam ediyor. Ülke olarak içinden geçtiğimiz bu zor süreçlere paralel, bölge olarak içinde bulunduğumuz dezavantajlı koşullar da bir araya gelince hepimizin sorumlulukları katlanarak büyüyor. Ama bizler, biz sanayiciler olumsuz düşünme lüksüne sahip değiliz. Olmamalıyız. Bizler her türlü zorluğu omuz omuza vererek aşabilmeli, birlik ve beraberlik ruhumuzu her zamankinden daha yukarıya taşımalıyız. İşte tam da bu şiarla arkadaşlarımızla beraber listemizin adını mavi liste olarak düşündük. Zira mavi barıştır. Mavi sadakattir. Mavi huzurlu bir gelecektir” dedi.

“Önümüzde yapmamız gereken ciddi işler ve ağır sorumluluklarımız var”

İstihdamda lider, sorunların çözümünde kamu otoriteriyle eşgüdüm ve iyi ilişkiler içinde bir yönetim anlayışı ile süreci yönetmeyi hedeflediklerini belirten Odabaşı, “Amacımız toplam kaliteyi sağlayarak ortak geleceğimizi daha iyi koşullarda inşa etmenin önünü açmaktır. Hedefimiz mesleki eğitimler yoluyla nitelikli iş gücü potansiyelimizi ortaya çıkarmak ve bu nitelikli iş gücünü kurumsal olarak geliştireceğimiz projeler ve finansman kaynakları ile dış pazara öz güvenle açılan sanayi üretimi potansiyeline dönüşmektedir. Önümüzde kısa zamanda yapmamız gereken ciddi işler ve ağır sorumluluklarımız var. Ortak akıl ve birlikte hareket ederek tüm engelleri aşabileceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

Herkesi kucaklayacak bir yönetim anlayışının olması gerektiğini vurgulayan DOGÜNSİFED Başkanı Aziz Özkılıç, Mavi Listenin bir hizmet için yola çıktığını söyledi. Özkılıç, "Hep birlikte OSB’de bir birliktelik sağlayalım bu birliktelik bütün kurumlara örnek olsun. Bütün sivil toplum örgütlerine örnek olsun. Ayrışmalara, ötekileştirmelere yol açmasın. Herkesi kucaklayacak, kapıların sonuna kadar OSB’de açık olacağı sanayiciler için hizmetkar olacak bir yönetim biçiminin inşa edilmesinden yanayım” diye konuştu.